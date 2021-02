Udine, lavori di potenziamento della rete idrica

Dal 3 al 25 febbraio, in via Monte Festa, a Udine, la circolazione subirà delle modifiche per lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica.



Nel tratto compreso tra viale Vat e via Monte Croce, saranno istituiti il divieto di sosta con zona rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito 'Eccetto Frontisti'.