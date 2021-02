Udine, lavori in via Monte Canin

Dal 22 febbraio al 20 marzo in via Monte Canin (nel tratto compreso tra via Monte Ortigara e via Gorizia) al fine di consentire lo svolgimento di lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica saranno istituiti il divieto di sosta - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicolo, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata, e il divieto di transito “Eccetto Frontisti”. Di conseguenza il transito veicolare verrà deviato lungo le suindicate vie.