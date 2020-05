Udine, lavori in viale Venezia

Da lunedì 4 a venerdì 22 maggio 2020, in viale Venezia a Udine, in prossimità dell’intersezione con via Ternova e con il parcheggio del supermercato Lidl, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli nelle aree interessate dai lavori e il restringimento delle carreggiate, regolato da segnaletica a norma (ed eventualmente a mezzo di “coni” nonché da personale della ditta). Se il lavori lo renderanno necessario, per brevi momenti sarà istituito il divieto di transito. Saranno inoltre realizzati pedonali temporanei.



In via Ternova sarà istituito il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli nelle aree interessate dai lavori. All’intersezione con viale Venezia sarà obbligatorio proseguire diritti in direzione “centro Città”; all’intersezione con via San Rocco sarà presente il segnale “Strada senza uscita”.



All’intersezione delle seguenti vie sarà presente l’indicazione “Casa di cura “Città di Udine”: Venezia-Ternova; Venezia-Gabelli; Gabelli-San Rocco; San Rocco-Ternova.