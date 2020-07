Udine, lavori per la pista ciclabile in via Cividale

A Udine, parte il cantiere per il nuovo percorso ciclabile di via Cividale - Progetto Experimental City. I lavori sono in programma dal 27 luglio al 30 settembre e sono previste modifiche alla circolazione.

Nel dettaglio, nel tratto compreso tra piazzale Oberdan e il centro intermodale, saranno previsti la progressiva istituzione del divieto di sosta temporaneo – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto interessato dai lavori, e il restringimento della carreggiata, in modo tale che la rimanente parte percorribile risulti di ampiezza non inferiore a m. 2.80 per ogni senso di marcia, eventualmente a mezzo “coni”.

Qualora la limitazione non risultasse fattibile, sarà istituito il senso unico alternato regolato da segnaletica a norma per tratti brevi ovvero regolato da impianto semaforico mobile nonché dal personale della ditta presente in loco. Saranno inoltre limitate la circolazione e la sosta, con conseguente apposizione di segnaletica stradale.

La velocità sarà limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.