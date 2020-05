Udine, le partite Iva protestano in piazza I Maggio

Un centinaio di persone, titolari di partite Iva e sostenitori, hanno partecipato questa mattina a una manifestazione spontanea in piazza I Maggio a Udine per chiedere di poter riaprire le proprie attività prima possibile ."Vogliamo riappropriarci della nostra libertà, in sicurezza", dicono i manifestanti.

Fra i promotori Renato Zampa e Beppino Zoppolato che hanno sottolineato come l’iniziativa non abbia alcuna connotazione politica. “Questa gente non vuole sussidi, ma solo ricominciare a lavorare subito. Il presidente Fedriga non faccia marcia indietro sulla possibile riapertura. E' indegno che nessuno aiuti queste persone e le loro famiglie. Se non potranno riaprire, il danno economico che si rischia sarà superiore a quello del Patto Stato-Regione".

Tra i volti noti presenti in Giardin Grande anche l'ex senatore Ferruccio Saro: "C'è la necessità di protestare e chiedere un'immediata apertura. Credo non si possa aspettare oltre, altrimenti molte attività chiuderanno o saranno in grossissime difficoltà".