Udine, lite tra due senza tetto finisce a coltellate

A seguito di un accoltellamento avvenuto a Udine, nel pomeriggio dell'11 agosto, la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni aggravate, un 25enne udinese.

Il giovane aveva ferito con un'arma da taglio un 55enne italiano, nel parco della Rimembranza. Il personale della Squadra Mobile ha esaminato gli elementi d'indagine, raccolti in prima battuta dai colleghi della Sezione Volanti, intervenuti tempestivamente sul luogo degli eventi, assieme al personale sanitario.

Dopo le prime cure, il ferito era stato ricoverato per alcuni giorni nell'ospedale cittadino, con una prognosi complessiva di 30 giorni, per ferite da arma bianca alla schiena e alle braccia.

L'attività investigativa ha permesso di acclarare come, per futili motivi, il 55enne fosse venuto alle mani con il 25enne udinese, che, durante lo scontro fisico, lo aveva ferito, raggiungendolo con un coltello a serramanico.

I protagonisti sono entrambi senza fissa dimora e hanno piccoli precedenti penali, motivo per cui erano già noti alle forze dell'ordine. Grazie all'assunzione di numerose testimonianze e altri riscontri di natura investigativa, sono emersi chiari elementi di colpevolezza per l'autore, che, dopo l'episodio, era fuggito, rendendosi, in prima battuta, irreperibile.