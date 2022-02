Udine, lo Stringher scende in piazza

Gli studenti dello Stringher di Udine si preparano a scendere in piazza. Mercoledì 16 febbraio, dalle 8.30, i ragazzi saranno in presidio in piazza Venerio per protestare contro una serie di problematiche specifiche dell’istituto, contro i mancati finanziamenti alla scuola da parte dell’Ente di Decentramento regionale e l’assenza di ascolto da parte delle Istituzioni.

"Oggi, dopo l’incontro con l’Edr", fanno sapere i rappresentanti d'istituto, "siamo ancora più motivati nel portare avanti la manifestazione di malessere organizzata per domani, nonostante i numerosi tentativi di farci desistere. Oggi abbiamo avuto modo di incontrare il Commissario dell’Edr che, durante un incontro tenutosi nell’auditorium della nostra scuola, ha fatto un intervento volto a cercare delle soluzioni condivise”.

"L’incontro si è rivelato purtroppo infruttuoso, poiché non ci è stata data riposta alle domande che abbiamo posto al Commissario e alla Dirigenza", spiegano ancora gli studenti. "Siamo rimasti stupiti dal non aver ottenuto riscontri in merito al sistema di evacuazione della nostra scuola, dimostratosi fallace e, quindi, estremamente pericoloso per la sicurezza di tutti durante l’ultima prova evacuazione. Ci è stato detto che, a distanza di due mesi dal rilevamento del problema, la situazione è ancora irrisolta".

"L’incontro di oggi era incentrato unicamente sulla manifestazione e non sulle problematiche attuali dell'Istituto: progetti futuri, programmazione e creazione del quinto lotto ma nulla che riguardasse i temi centrali dell'anno scolastico in corso. Le risposte, seppur parzialmente date, non sono state esaurienti, nè da parte dell'Edr nè dalla dirigenza scolastica. Ai più di cento rappresentanti è stato confermato quanto evidenziato durante le riunioni precedenti", continuano i ragazzi.

"Noi domani porteremo avanti le nostre rivendicazioni, sostenendo anche la necessità di un aumento della democraticità all’interno del nostro istituto, per questo chiediamo l’istituzione di una commissione paritetica di istituto sull’edilizia scolastica; una commissione paritetica di istituto di bilancio; un tavolo di lavoro con la Dirigenza, il Comune di Udine e un rappresentante dell’Edr, per discutere in maniera condivisa le problematiche".

"Scendiamo in piazza domani perché vogliamo riappropriarci dei momenti di confronto e dell’ascolto che per troppo tempo ci è stato negato. Scendiamo in piazza perché pretendiamo che i luoghi della nostra formazione siano sicuri", conclude la nota.