I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine sono intervenuti ieri in via Manzoni, all'istituto scolastico Ceconi, dove era stata rinvenuta dagli addetti alle pulizie, all'interno di un'aula destinata ad attività scolastiche per tutte le classi, una bustina contenente 2 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.