Udine, maxi-rissa tra cittadini stranieri

Rissa nella notte tra via Zoletti e viale Ungheria a Udine. A fronteggiarsi un gruppo di oltre 20 cittadini stranieri alcuni dei quali cittadini pakistani. Per cause in corso di accertamento, gli stranieri sono venuti alle mani e sono spuntati anche coltelli e bastoni.

A dare l'allarme, intorno alle 22.30, sono stati diversi cittadini che vivono in zona, spaventati dalle urla che provenivano dalla strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine.

Al loro arrivo la maggior parte degli stranieri era fuggita, dileguandosi in zona stazione. Sono stati identificati alcuni cittadini pakistani che sono rimasti feriti. Sono stati medicati per taglio al volto e bastonate. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma.