Udine medaglia d'oro celebra il 25 aprile

Il discorso del presidente provinciale Anpi Udine, Dino Spanghero, e del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Nell'impossibilità di celebrare i 75 anni della Liberazione nelle piazze, a causa del Coronavirus, oggi il 25 aprile si celebra in maniera virtuale. Il sindaco Fontanini ha letto le motivazioni di conferimento della medaglia d’Oro concessa alla Città di Udine per tutto il Friuli.

Nel video, pubblicato sul profilo dell'Anpi Udine, anche un augurio per il 25 aprile di Angelo Floramo di cui vi proponiamo un estratto.

"Non è una commemorazione, non un evento per ricordare un evento passato. E' un impegno, un contratto che uomini e donne hanno tacitamente sottoscritto perché non accada mai più. I nostri padri e le nostre madri ebbero il coraggio di combattere contro quel male che si era impadronito del Paese che aveva abile gioco nell'indifferenza di chi non seppe e volle guardare e decisero di non fare nulla perché questo male non attecchisse, oltre a quelli che credettero in quel male. Quest'anno è uno stimolo per assumere un atteggiamento critico e fortemente resistenziale perché la peste che sta investendo l'umanità intera mette più in evidenza i disagi e sperequazioni tra esseri umani, al di là di confini, divisioni tra Stati. (...) Buon 25 aprile a tutta l'umanità!”.