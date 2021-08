Udine, mezzo milione per i marciapiedi dissestati

Circa mezzo milione per lavori di manutenzione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei marciapiedi in città. È quanto sta investendo il Comune di Udine con alcuni interventi che sono già in corso d’opera e altri in predicato di partire.



Il sindaco Pietro Fontanini, reduce da alcuni sopralluoghi in via Grazzano, via del Pioppo e via Ronchi, all’altezza di largo dei Cappuccini ha commentato lo stato dei lavori.



“In via Grazzano la ditta sta procedendo spedita con l’opera di ripavimentazione in porfido e i lavori saranno ultimati nei tempi previsti - spiega il sindaco -. Ricordo che abbiamo calato un poker di lavori tra via Gemona, via Vittorio Veneto (entrambi ultimati), via Grazzano (in fase di completamento) e via Superiore. Parliamo di un pacchetto da 600mila euro che restituisce decoro e sicurezza a quattro arterie molto importanti per la città”.



“Stiamo altresì portando avanti un piano per i marciapiedi – continua Fontanini – e sono molto felice dello stato dell’arte constatato in via del Pioppo, a ridosso del passaggio della pista ciclabile Alpe Adria, che offre agli appassionati delle due ruote la possibilità di viaggiare da Tarvisio a Grado, passando per Udine, senza mai togliere i piedi dai pedali. Il marciapiede era stato massacrato dalle radici di un albero: sono stati fatti lavori importanti e attesi da residenti e turisti”.



Ancora il sindaco: “Una delle prossime tappe è l’area tra largo dei Cappuccini e via Ronchi. Un pino marittimo ha sollevato il porfido e creato un passaggio molto dissestato per chi attraversa il marciapiede. Questa mattina, assieme agli uffici, abbiamo valutato alcune opzioni per effettuare lavori adeguati e tempestivi”.“Solo per il rifacimento di quattro strade e per questo lotto di interventi ai marciapiedi il Comune ha investito un milione e 100mila euro. Presto ci saranno altri, rilevanti, lavori in altre zone di Udine”.