Udine, migranti ancora sui pullman a Sant’Osvaldo

Trenta migranti sono ancora presenti nel Centro di accoglienza temporaneo allestito nell'ex ospedale psichiatrico di Udine. Come vedete dalle immagini di questa mattina, i richiedenti asilo, in attesa di uno spostamento, vivono ancora nell’area verde a loro riservata nel parco di Sant’Osvaldo, dormendo sui tre pullman parcheggiati nel piazzale e lavandosi – come possono – con la pompa d’irrigazione dell’adiacente campo da calcio.

Una situazione ritenuta intollerabile e disumana da Asgi che lunedì mattina invierà una lettera, firmata anche da molte altre associazioni tra le quali Rete Dasi e Action Aid, per chiedere al prefetto di recuperare d'imperio – come permesso dalla legge - gli edifici per un’accoglienza più umana.