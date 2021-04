Udine, modifiche alla viabilità

Fino al 31 maggio, in occasione dei lavori di collegamento viario la viabilità tra via Tricesimo e il cavalcavia di via Cividina, a Udine, subirà alcune modifiche.



Nello specifico, via Cividina saranno istituiti il progressivo “Divieto di sosta temporaneo - Zona rimozione coatta” per ogni categoria di veicolo su ambo i lati della carreggiata, nel tratto interessato dai lavori, e il "Senso unico alternato" regolato da segnaletica a norma per tratti brevi o regolato da impianto semaforico mobile nel tratto tra la nuova rotatoria e via Rizzolo, con eventuale posizionamento di personale della ditta per la regolazione del traffico.



Sarà posizionato il segnale indicante “Segni orizzontali in rifacimento” al termine delle lavorazioni fintanto che non verrà realizzata la segnaletica permanente. Il limite di velocità sarà fissato a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere nonché sulla rampa ascendente il cavalcavia per i veicoli provenienti da piazzale Grassi Verdi.