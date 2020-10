Udine, montagna di rifiuti fuori da scuola

Una montagna di rifiuti accantonati ai lati di una scuola di Udine. Questa l’insolita scena che si presentava questa mattina ai lati della primaria Gianni Rodari di via Val Resia. Una situazione che non è passata inosservata ai genitori che questa mattina accompagnavano i propri figli, tanto che una mamma ha immortalato il cumulo di immondizie e inviato una segnalazione alle maggiori testate locali.

“La fotografia è stata scattata questa mattina a scuola – garantisce in una mail il genitore -. Questa situazione persiste da lunedì, quindi, presumibilmente, i rifiuti sono rimasti là per tutto il fine settimana. C’è da immaginare che la Net non ritiri perché i rifiuti sono mescolati, ma l’odore arriva fino all’atrio del piano terra".

"Oltre all’evidente problema di tipo igienico sanitario, ce n’è anche uno di tipo educativo", sottolinea il genitore che domanda se sia questo l’esempio da dare ai bambini.

Sul caso in questione, il direttore della Net, Massimo Fuccaro, ha riferito di aver già provveduto a inviare una specifica nota alle scuole - e per conoscenza all'area comunale competente - sulla corretta gestione dei rifiuti. “Abbiamo ribadito e precisato tutte le indicazioni operative. Questo, al fine di evitare il verificarsi di ulteriori problematiche".