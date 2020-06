Udine, muore un ciclista travolto dal furgoncino

Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 11, in via Stiria, a Udine. Lo scontro si è verificato tra un furgoncino e un ciclista. Quest'ultimo, cittadino ucraino di 42 anni, è parso subito in gravissime condizioni. Soccorso tempestivamente dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova, purtroppo è deceduto dopo poco, a seguito delle lesioni riportate nell'impatto violento contro l'asfalto. È stato sbalzato per circa sei metri.

Illeso il conducente del furgone. Per tutti i rilievi e gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Udine che hanno messo sotto sequestro i due mezzi