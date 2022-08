Udine, nuova disinfestazione lunedì 29

Come anticipato, il Comune di Udine assieme a quelli di Campoformido e Pasian di Prato saranno interessati nella notte di lunedì 29 agosto (a partire dalle 23.59) da un'attività di disinfestazione, dopo che è stata rilevata la presenza di un volatile positivo al virus Usutu in viale Venezia.

Come disposto nella riunione con le Amministrazioni interessate, il vicepresidente Riccardi, la Direzione centrale Salute e il direttore del servizio di Prevenzione e sicurezza della sanità pubblica veterinaria, s'impone la necessità di controllare i vettori infestanti, ovvero le zanzare.

E' stata incaricata una ditta per effettuare un trattamento di disinfestazione adulticida delle zanzare attraverso nebulizzazione. Le operazioni si svilupperanno nel raggio di quattro chilometri a partire dal punto zero, individuato in viale Venezia (vedi mappa).

Nel rispetto delle garanzie ambientali e animali, saranno trattate le zone di verde pubblico. La frequentazione dei parchi sarà possibile dalla mattinata successiva al trattamento.

Per tutta la notte, è vietato: esporre cibo e animali all'esterno; tenere porte e finestre aperte; lasciare esposta la biancheria all'esterno.

Gli ortaggi in prossimità delle strade comunali non devono essere raccolti e consumati per 72 ore.