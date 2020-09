Udine, nuova fognatura in via Baldasseria Media

La Giunta di Udine, nella seduta odierna, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dallo Studio Causero & Spadetto Associati di Udine, dei lavori di miglioramento idraulico della rete fognaria di via Baldasseria Media che saranno realizzati e finanziati interamente da Cafc in qualità di gestore delle reti del ciclo idrico integrato. L’importo dell’opera è di 1.150.000 euro.

Alla base della decisione d'intervenire sul sistema fognario c’è stata la presa d’atto dell’inadeguatezza dell’attuale rete di fronte ai sempre più intesi fenomeni meteorologici. Lungo la via Baldasseria Media è attualmente presente una rete fognaria di acque miste, che non si è dimostrata sufficiente per smaltire le piogge in caso di precipitazioni intense, che hanno causato numerosi allagamenti, disagi e danni.

Per questo il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, su richiesta del Comune di Udine, ha deciso di realizzare una condotta fognaria di acque bianche nella quale, in occasione dei temporali, siano convogliate le piogge in eccesso in transito nella condotta principale.

Il Progetto, presentato dal Consorzio il 26 agosto, ha l’obbiettivo di mitigare o possibilmente risolvere le criticità che si presentano in occasione di eventi meteo di una certa intensità lungo la via Baldasseria Media, con la realizzazione di uno sfioratore di acque meteoriche che recapiterà le stesse più a sud, in un nuovo sistema di dispersione da realizzarsi al di sotto delle campagne lungo il lato destro del canale di Trivignano e, infine, in piccola parte, nel canale di Trivignano stesso, a valle di un salto esistente.

La condotta ha l’importante caratteristica di sgravare la linea fognaria mista dalle acque in eccesso e permetterà al sistema fognario di rispondere con tempestività. Questo si traduce in un perseguimento delle nuove tendenze progettuali per tali tipo di opere (PRTA, Norme di invarianza Idraulica) e di conseguenza risulterà in ogni caso funzionale anche a un futuro aggiornamento del Piano verso i nuovi indirizzi normativi e alle tendenze evolutive climatiche.

Il Progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un breve tratto di fognatura nera, permettendo l’allaccio al sistema di depurazione comunale del borgo edificato lungo via delle Acacie, posto nella parte più a sud dell’area di intervento

“Abbiamo fortemente voluto questo intervento - ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini - di cui si farà carico, a livello esecutivo ed economico, Cafc per adeguare la rete fognaria di via Baldasseria Media al progressivo intensificarsi dell’intensità delle precipitazioni. In questo modo intendiamo porre fine ai continui allagamenti che si verificano nella zona, dando così una risposta alle sempre più frequenti segnalazioni dei residenti”.