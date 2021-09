Udine, nuova pista ciclabile in via Fagagna ai Rizzi

“Una nuova pista ciclabile verrà realizzata a Udine, e per la precisione in via Fagagna”. Lo annuncia, a margine della seduta di Giunta di questa mattina il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini.



“La particolarità - precisa Il Vicesindaco - sta però in questo caso nella volontà, da parte di due privati e dell’Università di Udine, che ringrazio, di donare al Comune, in luogo della procedura di esproprio, quattro terreni necessari per la realizzazione dell’opera. Si tratta di un esempio di buona collaborazione tra istituzioni e tra l’Amministrazione e i cittadini. La procedura di esproprio che prende avvio a fronte di una dichiarazione di pubblica utilità che viene emessa dagli uffici non è mai facile e richiede un dialogo costante e diretto con i proprietari dei terreni, le cui esigenze e istanze abbiamo il dovere di ascoltare con attenzione, facendo in modo che il passaggio sia il meno stretto possibile”.



“Non può quindi che farci piacere questa donazione, che dimostra la serenità e la consapevolezza del valore dell’intervento che andrà a servire soprattutto il nostro Ateneo, garantendo in questo modo ai tantissimi studenti che quotidianamente si recano in questa sede usando la bicicletta, e a tutti i cittadini, un maggiore livello di sicurezza”, conclude Michelini.