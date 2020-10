Udine, nuova positività alla materna Marco Volpe

Dopo il contagio di un piccolo emerso l'8 ottobre, un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato rilevato nel fine settimana nella scuola dell'Infanzia Marco Volpe, a Udine.

Oggi, insegnanti e bambini della sezione non si sono presentati alla materna. Come riferito dall'Istituto Comprensivo III, tutte le famiglie della cosiddetta ‘bolla’, nel frattempo, state contattate dal dipartimento di prevenzione per le informazioni e le successive verifiche del caso.

Come giovedì scorso, la materna ha provveduto alla sanificazione straordinaria dei locali secondo le indicazioni ricevute.