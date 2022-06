Udine, nuova rotatoria tra via Selvuzzis, via Gonars e via Lumignacco

Consegnati, a Udine, i lavori per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Selvuzzis, via Lumignacco e via Gonars. La ditta incaricata è l’impresa Bertoni Mario di Tavagnacco.

Sono in corso le operazioni propedeutiche all’inizio degli scavi. Previste per l’inizio di luglio le operazioni di demolizione e allargamento della carreggiata, grazie alle quali sarà realizzata una rotatoria tradizionale, con diametro di 48 metri.

Particolare attenzione sarà posta alla gestione del cantiere e alla segnaletica temporanea, anche alla luce dei recenti incidenti. L’intervento implicherà una spesa di 600mila euro circa. Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’opera entro il 31 dicembre.

“Si tratta di uno dei punti cruciali della viabilità del nostro territorio", spiega il vicesindaco Loris Michelini. "Da anni assistiamo a uno stillicidio di incidenti e siamo perfettamente a conoscenza della condizione di estremo pericolo di quel tratto di strada. I lavori che ci accingiamo a realizzare sono finalizzati a mettere in sicurezza la viabilità. Stiamo parlando dell’ingresso di Udine per chi arriva dall’autostrada e dalla superstrada: turisti e visitatori non sono a conoscenza di quanto l’incrocio sia pericoloso”.

“Ancora una volta, spetta a questa amministrazione andare a tappare falle che altri hanno ignorato o sottovalutato per molti anni”, conclude Michelini.