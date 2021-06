Udine, nuove luci sulla salita al Castello

Questa mattina si è tenuta l'inaugurazione dei lavori di rifacimento della salita del Castello di Udine, effettuati nell’ambito del progetto “Look Up - La riscoperta del patrimonio artistico e religioso transfrontaliero in montagna” e finanziato nell'ambito del programma Interreg VA Italia-Austria 2014-2020.

Il progetto mira a promuovere e valorizzare i luoghi di fede e spiritualità presenti sul territorio nei quali riscoprire la propria storia, tradizioni e religiosità.



Grazie alla collaborazione messa in atto tra Hera Luce e Comune Di Udine sono stati installati in totale 37 nuovi punti luce a led, posizionati su 29 paletti decorativo storici e otto mensole a muro.



All'inaugurazione erano presenti il Sindaco Pietro Fontanini, l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini e l’Assessore ai progetti europei Giulia Manzan.