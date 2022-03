Udine, nuovi atti vandalici in piazzale Norma Cossetto

Non c’è pace per piazzale Norma Cossetto. Nella notte, il palo recante il nome della giovane, brutalizzata e uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani, è letteralmente sparito. Identica sorte per la targa inaugurata in occasione del Giorno del Ricordo.

"A terra non sono stati rinvenuti vetri o altri oggetti riconducibili a un incidente. Abbiamo fondate ragioni, pertanto, per pensare che sia stato l'ennesimo vile gesto dei soliti negazionisti”. Così Alessandro Ciani, assessore alla sicurezza, spiegando che “palo e targa sono scomparsi, quindi è improbabile che qualcuno ci abbia sbattuto accidentalmente. Già lo scorso 9 febbraio, prima ancora dell’inaugurazione del piazzale, il palo era stato abbattuto. L’auspicio è che si possa fare chiarezza sulla vicenda e si possa risalire ai responsabili di un gesto grave, che offende la memoria di una ragazza che ha subito violenze inaudite nel nome di un’ideologia cieca e intrisa di odio”.