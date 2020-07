Udine, nuovi rintracci di migranti all'alba

Dopo il maxi-rintraccio di ieri di decine di migranti da parte della Polizia di Stato della Questura di Udine in viale Palmanova (49 persone, tra cui anche alcuni minorenni), anche questa mattina è stato segnalato un nutrito gruppo di richiedenti asilo nella zona di via Buttrio, sempre nel capoluogo friulano. Erano circa le 6.

È possibile che siano stati trasportati fino a Udine, proveniente dalla Rotta Balcanica, dopo essere entrati dai confini terrestri di Gorizia e Trieste. Si tratterebbe di una quarantina di migranti. Alcuni si sarebbero allontanati.

Quelli rintracciati sono stati concentrati in un primo momento nel piazzale di fronte all'ex Sunshine. Sul posto i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e la Polizia di Stato. Erano ormai diversi anni che non si verificavano rintracci di migranti così numerosi in città e, in generale, in provincia di Udine.

Un gruppo più piccolo di migranti sarebbe stato rintracciato anche a Lauzacco di Pavia di Udine.