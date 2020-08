Nuovi rintracci di migranti a Udine. Sette persone sono state segnalate dai residenti camminare lungo via Lumignacco. Altre segnalazioni di cittadini stranieri arrivano dal comune di Buttrio e risalgono alle prime ore della giornate.

Sono in corso le operazioni d'identificazione da parte delle forze dell'ordine. Seguiranno, come sempre, il triage e l'accoglienza in una struttura per la quarantena fiduciaria.