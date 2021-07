Udine, nuovi rintracci di migranti

Ancora rintracci di migranti nel capoluogo friulano. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Udine hanno identificato, in mattinata,tre richiedenti asilo, tutti maggiorenni, privi di documenti, tutti del Bangladesh, trovati a camminare a bordo strada in via Baldasseria Bassa.

Altri due cittadini stranieri, in questo caso si tratta di pakistani, sono stati segnalati vicino all'ex Caserma Cavarzerani, dai Carabinieri della Stazione di Campoformido, in buone condizioni di salute; sono entrambi maggiorenni.

Nel primo pomeriggio, poi, ulteriori tre richiedenti asilo, pakistani, maggiorenni, sono stati segnalati ai militari dell'Arma del Norm della Compagnia di Udine. Tutti sono stati trasferiti nell'hub di via Cividale, nella struttura dell'ex Caserma Cavarzerani, avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio, in ingresso nel territorio nazionale provenienti verosimilmente dai valichi terrestri di Gorizia e Trieste, giunti dalla Rotta Balcanica.

Un migrante minore, cittadino afgano, è stato rintracciato, infine, sempre a Udine, in viale XXIII marzo, dai Carabinieri della Stazione di Remanzacco. È stato accolto in una struttura per Under 18 non accompagnati.