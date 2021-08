Udine, nuovi rintracci vicino all'ex Caserma Cavarzerani

Ancora rintracci di migranti. Nella serata di ieri, intorno alle 22, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine hanno individuato due cittadini del Bangladesh, maggiorenni, vicino all'ex Caserma Cavarzerani, dove poi sono stati accolti per triage e quarantena fiduciaria, perché provenienti da Paesi a rischio.

Sono irregolari, senza documenti, in buone condizioni di salute. Hanno chiesto asilo. Un loro connazionale, minorenne, era stato rintracciato alle 11, sempre in via Cividale, dai Carabinieri della Radiomobile. Il giovane è stato affidato a una struttura per Under 18 non accompagnati di Udine.