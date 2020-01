Udine, nuovo atto vandalico al Parco Martiri delle Foibe

Nuovo gesto vandalico a Udine ai danni del Parco rinominato sotto la giunta Fontanini in "Martiri delle Foibe" (precedentemente era "Parco vittime delle Foibe"). Dopo lo sfregio della targa avvenuto a fine febbraio 2019, questa volta i vandali hanno imbrattato l'insegna che riporta il nome del giardino pubblico.

"L’atto compiuto nel corso della notte - ha dichiarato il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini - dimostra ancora una volta che la mancanza di conoscenza della storia e l’ignoranza che ne consegue sono un problema che è ancora lontano dall’essere estirpato”.

“Evidentemente la chiarezza fatta negli ultimi anni sulla tragica pagina delle foibe, dopo decenni in cui si è dato spazio solo ed esclusivamente a una storiografia di matrice ideologica e tesa alla mistificazione e al negazionismo di quanto accaduto, non è ancora sufficiente", ha proseguito il primo cittadino. "Finché ci saranno studiosi e storici disposti a sacrificare la realtà dei fatti sull’altare dell’appartenenza politica, per esempio facendo passare l’idea che gli infoibati fossero tutti fascisti, non ci sarà memoria e qualche ignorante si sentirà legittimato a compiere gesti come quello di oggi”.

“Nell’augurarmi che prima o poi si riescano a raggiungere equilibrio e serenità nell’interpretazione dei fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale al confine orientale - ha concluso Fontanini -, non posso che esprimere la vicinanza mia e dell’Amministrazione che rappresento ai parenti di coloro che hanno trovato la morte nelle foibe, la cui memoria va difesa senza compromessi”.

"La tragedia delle foibe è un monito permanente per le generazioni presenti e future e un patrimonio doloroso che va custodito da tutta la comunità regionale e nazionale". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "Suscitano perciò condanna e sdegno - ha aggiunto Fedriga - i gesti che scaturiscono dall'ignoranza della storia o che, come nel caso degli atti vandalici perpetrati la notte scorsa nel parco di Udine, traducono la stupidità in violenza. Osservare il rispetto, alimentare il ricordo e stimolare lo studio delle vicende sconvolgenti del secolo passato è ciò a cui siamo chiamati, cittadini e istituzioni, per scongiurare un atteggiamento passivo rispetto ai trascorsi più duri della nostra storia e per dare un senso al martirio degli innocenti che furono travolti dalla cieca violenza nutrita dall'odio etnico e dal fanatismo ideologico".

“Per la terza volta in un anno viene nuovamente preso di mira il Parco Martiri delle Foibe", commenta Luca Vidoni, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Sono sconcertato e amareggiato, mi auguro che i responsabili di questo grave e increscioso gesto siano individuati il prima possibile dalle Forze dell’Ordine. Chi ha agito in questo modo non è degno di essere chiamato persona".

Vidoni, che in mattinata si è recato sul posto, prosegue: "Fortunatamente il cippo commemorativo dei Martiri delle Foibe, già danneggiato in passato, questa volta non è stato toccato ma solleciterò l’amministrazione comunale a installare telecamere nel Parco e chiederò che vengano rimossi al più presto gli insulti dal cartello. Non è una questione di appartenenza politica, da parte mia la condanna va a tutti quegli atti vandalici e d’inciviltà che vedono coinvolti quotidianamente i monumenti e i muri dei palazzi della nostra città”, conclude Vidoni.

Dura anche la reazione di Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fdi: “A Udine i soliti imbecilli si distinguono in prossimità del Giorno del Ricordo. E, ovviamente, lo fanno di notte, come pavidi ladruncoli da strapazzo. Ma non riusciranno mai a cancellare la memoria di migliaia di nostri connazionali trucidati dal regime titino, per la cui difesa annuncio la presentazione di una proposta di legge contro il negazionismo che prevede delle iniziative che riconosceranno un ruolo fondamentale alle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati a tutela della verità su esodo e Foibe”.

Sull'episodio, arriva anche il commento della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che su Facebook scrive: "Imbrattato a Udine il cartello del parco dei “Martiri delle foibe”. Ma quanto si può essere miserabili e codardi per oltraggiare così la memoria di migliaia di nostri connazionali trucidati?".

"Da questa terra, che ha patito immani sofferenze, dovrebbero giungere messaggi di tolleranza e riconciliazione, e invece per qualcuno è un luogo dove continuare con la violenza e le opposte intolleranze. Noi condanneremo sempre esaltati o negazionisti di ogni sorta". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando gli episodi avvenuti a Trieste, dove la Sinagoga è stata danneggiata, e a Udine, dove è stata imbrattato la segnaletica che indica il parco Martiri delle Foibe. "Per tutti dovrebbe essere arrivato il momento - continua Shaurli - di capire i rischi di 'fare il tifo' da destra o da sinistra quando avvengono simili sfregi, non a semplici monumenti ma a luoghi di preghiera, simboli di pace, di memoria e civiltà. Punti di riferimento per tutti devono essere i valori costituzionali e le leggi dello Stato, e per questi - conclude - non c'è spazio per fascismi, antisemitismo o disprezzo per esuli e infoibati".

"Quando intitolammo, alcuni anni fa, quel parco, la nostra intenzione era di poter ricordare col silenzio tutte le vittime", commenta su Facebook il consigliere comunale del Pd, Alessandro Venanzi. "Un atto imbecille da condannare senza se e senza ma! Basta divisioni!".

"Si avvicina il giorno del ricordo e puntualmente alcuni imbecilli tornano a infamare la memoria dei Martiri delle Foibe", scrive su Facebook il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. "Si rassegnino: il 10 febbraio è una solennità civile che non si tocca. Una giornata che non deve dividere ma unire tutti nel ricordo di chi ha pagato con la vita il suo sentirsi italiano, epilogo tragico, che porta la firma dei partigiani titini, di una guerra mondiale scatenata dal nazismo e accettata dal fascismo. Chi oggi ha deturpato la targa a Udine, quasi sicuramente seguace di coloro che inneggiando alla libertà hanno creato un altro stato totalitario, si vergogni e compia un gesto di dignità: nel buio della notte porti un fiore sotto la targa deturpata e ripensi all’indegnità dell’atto vandalico commesso", conclude Novelli.

"Ferma condanna e pena esemplare per quello che, purtroppo, non è il primo atto vandalico commesso nei giardini di Udine dedicati ai Martiri delle Foibe". Sono parole dure quelle usate dai consiglieri regionali di Progetto Fvg per una Regione speciale/Ar, Mauro Di Bert ed Edy Morandini nel commentare quanto accaduto a Udine. "Augurandoci che presto i responsabili del gesto vengano identificati e si possa procedere con una pena certa, che sia di monito per eventuali emuli, auspichiamo che ci sia da parte di tutte le forze politiche una presa di posizione trasversale e di condanna verso degli atti vandalici e irrispettosi della memoria e soprattutto di quanti hanno trovato la morte in un periodo storico che per lungo tempo si è voluto negare".