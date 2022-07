Udine, nuovo colpo con la tecnica dell'abbraccio

Giovane e avvenente. Ma altrettanto scaltra. E’ la donna che ieri pomeriggio, in centro a Udine, ha raggirato e derubato un 87enne che era seduto all’esterno di un bar. Prima si è avvicinata e, poi, con fare dolce, è riuscita subito a conquistare la sua fiducia. Tanto da riuscire ad abbracciarlo, fingendo di essere un’amica di vecchia data.

Lui, dopo le prime titubanze, si è lasciato andare e si è fatto mettere le mani attorno al collo. E’ in quel momento che l’avvenente donna, che di fatto era una ladra, gli ha prima sfilato la collana d’oro e, come se non bastasse, gli ha sottratto il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni.

All’interno c’erano 5mila euro, che l’anziano aveva da poco ritirato in banca. E’ solo in un secondo momento che l’87enne si è accorto di essere stato derubato. Ormai era troppo tardi, anche perché di quella donna, che con estrema scaltrezza lo aveva derubato, si erano persone le tracce. Non gli è rimasto altro, quindi, che sporgere denuncia ai Carabinieri di Udine.