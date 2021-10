Udine, nuovo corteo 'no Green Pass'

Partecipato corteo questa sera, a Udine, dove si replica la manifestazione di una settimana fa per dire no all'obbligo del Green Pass.

I manifestanti, come venerdì 15 ottobre, si sono dati appuntamento in piazzale Chiavris, da dove, intorno alle 18, sono poi partiti alla volta di piazza Libertà, dove è in programma l'assemblea. Il copione del corteo è quello ormai consolidato. In apertura lo striscione "Tutti insieme con Trieste per l'Italia libera".

I partecipanti - almeno 2mila persone - hanno illuminato il percorso impugnando fiaccole o utilizzando la torcia dei telefonini. Tanti gli slogan urlati e i cartelli che accompagnano il corteo. Sventolano anche tricolori e bandiere del Friuli.

Vista l'ora, la manifestazione ha causato disagi alla circolazione, con lunghe code nelle vie limitrofe al passaggio della sfilata.