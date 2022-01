Udine, nuovo incidente in via Lumignacco

Ancora un incidente all'incrocio tra via Lumignacco e via Selvuzzis, a sud di Udine. Intorno alle 10.30, una Volvo che procedeva verso la perifieria e una Peugeot, diretta verso il centro città, si sono scontrate. Nel violento impatto, uno dei due conducenti è rimasto ferito.

Sul posto, oltre al personale sanitario, la Polizia locale per i rilievi.

Gli agenti, nel primo pomeriggio, intorno alle 14.45, sono intervenuti anche per un altro sinistro, tra via Isonzo e via Bernardinis. Anche in questo caso si sono scontrate due vetture, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.