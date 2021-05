Udine, nuovo porfido in via Vittorio Veneto

Da lunedì 3 maggio a sabato 12 giugno, ovvero fino al termine dei lavori, in via Vittorio Veneto, nel tratto tra piazza Duomo e via Gorghi e via Piave, a Udine, la viabilità subirà delle modifiche per lavori di rifacimento del manto stradale in porfido.



Nella prima fase, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l’intersezione Gorghi e via Piave e via Marinelli sarà istituito il “divieto di sosta 0-24 Zona Rimozione Coatta - eccetto autorizzati” nonché l’istituzione del “Divieto di transito” per ogni categoria di veicolo; in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l’intersezione Gorghi e via Piave e piazzetta Bertrando (esclusa) sarà istituito il “Divieto di transito” eccetto “autorizzati/frontisti/operazioni di carico-scarico fino a via Marinelli”; sarà posizionato il segnale “strada senza uscita” all’intersezione Vittorio Veneto e piazzetta Bertrando; in via Manin sarà in vigore il “Divieto di transito” eccetto “autorizzati/autorizzati ztl/ap di Prefettura, Valentinis, Bertrando, Duomo/frontisti/operazioni di carico-scarico fino a via Marinelli”; i veicoli provenienti da piazza Primo Maggio nord (eccetto autorizzati sopra indicati) dovranno proseguire verso piazza Patriarcato e via Treppo mentre quelli provenienti da piazza Patriarcato (eccetto gli autorizzati sopra indicati) dovranno proseguire verso piazza Primo Maggio; i veicoli autorizzati provenienti da via Manin, all’intersezione Vittorio Veneto e piazzata Bertrando dovranno proseguire lungo quest’ultima piazza; i frontisti di via Rauscedo (tratto tra via Vittorio Veneto e via San Francesco), quando i lavori interesseranno il tratto sud di via Vittorio Veneto, circoleranno in doppio senso di marcia accedendo e uscendo da via San Francesco; i frontisti di via Marinelli, quando i lavori interesseranno il tratto sud di via Vittorio Veneto, circoleranno in doppio senso di marcia accedendo ed uscendo da Prefettura; i veicoli provenienti da via San Francesco (eccetto frontisti e soste) non potranno svoltare a destra verso via Vittorio Veneto.



, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Marinelli e piazza Duomo, sarà istituito il “divieto di sosta 0-24 Zona Rimozione Coatta - eccetto autorizzati” nonché l’istituzione del “Divieto di transito” per ogni categoria di veicolo; in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l’intersezione Gorghi e via Piave e piazzetta Bertrando (esclusa) sarà in vigore il “Divieto di transito” eccetto “autorizzati/frontisti/operazioni di carico-scarico fino a via Marinelli”; sarà posizionato il segnale di “strada senza uscita” all’intersezione Vittorio Veneto e piazzetta Bertrando; in via Manin sarà istituito il “Divieto di transito” eccetto “autorizzati/autorizzati ztl/ap di Prefettura, Valentinis, Bertrando, Duomo/frontisti/operazioni di carico-scarico fino a piazzetta Bertrando”; i veicoli provenienti da piazza Primo Maggio nord (eccetto autorizzati sopra indicati) dovranno proseguire verso piazza Patriarcato e via Treppo mentre quelli provenienti da piazza Patriarcato (eccetto gli autorizzati sopra indicati) dovranno proseguire verso piazza Primo Maggio; i veicoli autorizzati provenienti da via Manin, all’intersezione Vittorio Veneto e piazzetta Bertrando dovranno proseguire lungo quest’ultima piazza; i veicoli provenienti da via San Francesco (eccetto frontisti e soste) non potranno svoltare a destra verso via Vittorio Veneto; sarà posizionato il segnale di “deviazione” in prossimità di tutte le aree d’intersezione interessate dalle deviazioni attinenti il menzionato cantiere stradale.