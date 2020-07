Udine, nuovo rintraccio di migranti all'alba

Dopo qualche giorno di 'tregua', nuovi rintracci di migranti a Udine. Questa mattina all'alba 38 stranieri sono stati individuati a Paparotti. Quasi tutti uomini (una sola donna) sono stati notati camminare in prossimità della statale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine. Si tratta di cinque afgani e di 34 cittadini pakistani.

I migranti sono stati caricati su un pullman e trasportati in un'ala del seminario arcivescovile di Castellerio di Pagnacco. Si tratta di una nuova struttura di destinazione per i migranti, individuata di recente in accordo tra la Prefettura e la Curia Arcivescovile di Udine. I migranti saranno sottoposti a quarantena fiduciaria.

Nella giornata di ieri una decina di migranti erano trovati invece in viale Palmanova dalla Guardia di Finanza.