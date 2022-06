Udine, nuovo rogo nella notte in via Monte Sei Busi

Nuovo incendio nella notte al campo nomadi di via Monte Sei Busi, a Udine. Il denso fumo ha avvolto, verso le 22.30 di ieri, i quartieri di Paderno e Beivars. L'esalazione dal forte odore di plastica bruciata in breve tempo è penetrata nelle case.

Dopo l'allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha spento l'incendio e appurato come le fiamme avessero bruciato un gran numero di pneumatici e copertoni.

Si tratta del secondo rogo appiccato in una settimana. Un episodio non isolato e che più persone interpretano come un ‘messaggio’ alla Giunta comunale, che a inizio settimana ha fatto reinstallare il manometro per la riduzione dello spreco di acqua potabile e la telecamera di sorveglianza, manomessi a inizio giugno.

I residenti sono ormai esasperati. "Adesso basta!", ha sbottato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Stanco delle minacce e dei roghi, Ciani ha anticipato a Telefriuli che sta valutando un intervento specifico.