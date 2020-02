Udine, occhi elettronici in città per la lettura delle targhe

Attive da ieri due telecamere per la lettura delle targhe. Le ha installate il Comune per accertare la regolarità della copertura assicurativa e per dotare le forze dell’ordine di uno strumento capace di rintracciare in tempo reale i mezzi usati da ladri, malviventi o rapinatori in fuga. I due speciali occhi elettronici, dotati di lettura in tempo reale delle targhe, sono stati installati tra viale Palmanova e il cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato.



Oltre a questa dotazione, il Comune di Udine ha eseguito, inoltre, l'ampliamento del sistema di videosorveglianza posizionando 11 nuove telecamere in ben 6 punti sensibili della città, tra Borgo Stazione, il Centro Studi, Piazza Garibaldi e il Parco Martiri delle Foibe: una telecamera, con 4 ottiche, è presente all'incrocio tra via Palmanova e via Cernaia. Altre due telecamere con ottica singola si trovano all'interno nel vicino parchetto sotto il cavalcavia.



Una seconda camera, sempre con 4 ottiche, è stata installata all'incrocio tra via Garibaldi, via Gelso e via Battisti. Altri tre occhi elettronici singoli, inoltre, sono stati posizionati all'interno dei giardini del Torso. In zona centro studi una telecamera con 4 ottiche è stata installata di fronte al distributore Eni e l'Istituto Stringher; un'altra, singola ottica, è stata sistemata di fronte al Mc Donald's.

Altre due camere, infine, sono state posizionate al Parco Martiri delle Foibe.