Udine, oltre le attese la raccolta a favore di cani e gatti scappati dalla guerra

Più di una tonnellata e mezza di cibo secco e umido per cani e gatti. Un centinaio di guinzagli, quasi cento ciotole, una decina di cucce e cinque trasportini. Questo il 'bottino' raccolto sabato in piazzetta Belloni, a Udine, da Claudia Basaldella, consigliere comunale con delega alla tutela e benessere degli animali, con il banchetto organizzato assieme all’anagrafe canina del Comune di Udine finalizzato a riunire alimenti e accessori per aiutare gli animali portati in salvo dai bombardamenti in Ucraina.

“Confidavamo nella generosità dei friulani - spiega Basaldella - ma la realtà ha superato le aspettative più rosee. Siamo stati letteralmente travolti da beni per i nostri amici a 4 zampre. Ringrazio gli udinesi e i friulani per l’adesione convinta alla nostra iniziativa”.

Non solo cittadini udinesi ma residenti provenienti da tutto il territorio regionale si sono dati appuntamento sabato mattina a Udine per dare un piccolo contributo alla causa.

La raccolta prosegue nella sede dell'anagrafe canina in via Stringher 12 tutti i giorni - dal lunedì al venerdì - dalle 11 alle 12.15 e il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.45.