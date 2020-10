Udine, ore di lavoro per risolvere una fuga di gas

Fuga di gas a Udine, nella zona tra via Po e via Ercole Carletti. Probabilmente a causa di un problema di usura, una tubazione di media pressione ha presentato un problema di tenuta. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, insieme ai tecnici del gas, hanno operato delle 18 di ieri e fino a mezzanotte per creare un bypass e individuare il danno.

È stata fatta intervenire una macchina speciale, come nel caso di Tolmezzo, 24 ore prima. Non è stato necessario evacuare abitazioni o posteggi.

L'area è stata comunque delimitata e sorvegliata fino alla fine dell'intervento di messa in sicurezza.