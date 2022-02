Udine, partiti i lavori in via Cividale

Sono ufficialmente partiti i lavori in via Cividale, a Udine. Il cantiere, al centro delle polemiche politiche, è stato al centro di un sopralluogo, questa mattina, del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, per prendere visione dell’andamento della realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà la stazione di San Gottardo alla rotonda di piazzale Oberdan.

“La ditta - ha spiegato Michelini - ha iniziato l’intervento di sua competenza ieri dopo che, venerdì scorso, come da progetto, erano stati portati a termine i lavori di rimozione delle magnolie presenti sul lato sud della strada. Quindi, contando il weekend e le tempistiche fisiologiche per l’attivazione di questo tipo di cantiere, direi che stiamo rispettando la tabella di marcia”.

L’intervento riguarderà, per il momento, il tratto tra piazzale Oberdan e via Zara, per poi proseguire fino al passaggio a livello. “Ci tengo a far notare che la ditta, che ringrazio, in una sola giornata di lavoro, ha rimosso gran parte dei marciapiedi e delle cordonate presenti nel primo tratto della strada, dimostrando di procedere con precisione e velocità. Saranno, quindi, posate le nuove cordonate in pietra e sarà realizzato il piano per la posa dei masselli in CLS autobloccanti che costituiranno quella che sarà la superficie definitiva della pista. Nel frattempo proseguono i lavori nel tratto a monte che poi si congiungeranno con quelli avviati da Piazzale Oberdan”, conclude Michelini.