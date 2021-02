Udine, pedone investito in piazzale Chiavris

Incidente intorno alle 17.30 di ieri, a Udine, in piazzale Chiavris. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale del capoluogo friulano, intervenuti per i rilievi e la viabilità, la conducente di un'Opel Zafira, una 27enne residente a Udine, ha urtato un uomo di 34 anni che stava camminando a piedi sulla strada. Quest'ultimo è rovinato sull'asfalto, in prossimità dell'incrocio con via Monte Grappa.

Nell'impatto al suolo è rimasto ferito ed è stato trasportato al vicino ospedale Santa Maria della Misericordia con l'ambulanza. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.