Incidente, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, in via Quintino Sella, a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte dalla Polizia locale, sul posto per i rilievi, un pedone di 63 anni, mentre era in fase di attraversamento della strada, all'altezza del civico 4, è stato urtato da una Toyota, diretta verso via Marangoni.

E' stato subito soccorso dal personale sanitario, che lo ha trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.