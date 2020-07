Udine, pedone investito in viale Europa Unita

Incidente stradale nella prima serata di ieri, a Udine, in viale Europa Unita, vicino all'ufficio delle Poste. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto ed è andato a collidere contro una macchina in sosta; ha urtato accidentalmente un pedone, che è finito a terra. Quest'ultimo, nella caduta, per fortuna ha riportato lesioni non gravi agli arti inferiori.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato il passante, un uomo di 64 anni residente nel capoluogo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Nella tarda serata di ieri, inoltre, si è verificato un altro incidente, in via San Eliseo, a Colloredo di Monte Albano. Il conducente di un trattore, probabilmente per una manovra sbagliata, è andato a schiantarsi contro un palo, danneggiandolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per fortuna, per il conducente del mezzo agricolo non ci sono state conseguenze di tipo sanitario.