Udine piange la morte di Guerrino Cecotti

Si è spento, a 90 anni, Guerrino Cecotti, dopo una vita spesa a favore dei lavoratori e di tante battaglie per i diritti. Era stato consigliere comunale nelle fila del Pci nella sua Udine dal 1969 al 1982.

Giovanissimo, era stato uno dei protagonisti delle storiche Lotte del Cormôr degli anni ’50, una sorta di 'sciopero alla rovescia' nelle campagne della Bassa Friulana messo in atto lavorando, per stigmatizzare la mancanza di impiego e per chiedere finanziamenti per la canalizzazione del torrente. Cecotti si era poi distinto con particolari azioni già durante la fine degli anni ’60, periodo difficile della contestazione e del terrorismo, diventando una figura di riferimento nella vita politica della città.

Aveva promosso l’ospitalità in Friuli dei bambini vittime di Chernobyl ed era stato direttore dell’associazione lavoratori emigrati friulani (Alef), impegnandosi attivamente, anche a livello internazionale, per la tutela dei diritti. Nel 2010 era stato insignito del cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Giorgio Napoletano.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Guerrino Cecotti e la mia vicinanza alla moglie Ivonne, al figlio Alberto e a tutta la famiglia in questo momento di dolore. Cecotti è stato un modello di impegno politico in difesa della dignità del lavoro in tutta la sua vita. È uno degli ultimi protagonisti delle lotte del Cormor, di quello sciopero a rovescio, che segnò il riscatto dei braccianti in Friuli. Da allora per tutta la sua vita Cecotti si impegnò nelle lotte operaie e fu riferimento e maestro della sinistra in Friuli. Figura autorevole e generosa, ebbi l'onore di conferirgli quale Sindaco di Udine il sigillo della città nel 2012", ricorda il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra Fvg.