Udine piange la morte di Toni Zavatta

I bambini di Udine e gli anziani delle case di riposo hanno perso uno dei loro beniamini, Toni Zavatta, che si è spento a 73 anni a causa di una malattia cronica.

Figlio di gente di circo, quel circo Zavatta che nei primi decenni del secolo ha animato tendoni e piazze del nord Italia (Veneto in particolare), cresciuto con i ragazzi del mitico don Emilio de Roja dove imparò a destreggiarsi con vari mestieri, fece suo il percorso di uomo da circo imparando a suonare chitarra e organetto, animando le marionette e soprattutto presentando giochi di prestigio e di destrezza con cui stupiva grandi e piccini.

Tanti si ricordano i capannelli attorno al suo spettacolo, in una piazza o sotto il tendone di una sagra: i bambini erano la sua felicità, la famiglia che lui non aveva mai avuto, anche perché verso i trent’anni decise di rifugiarsi tra il verde del Cormor, alle porte di Udine, dove si costruì una capanna di legno in cui visse operoso, tra piante selvatiche (che raccoglieva e regalava agli amici), cane, gatti, chitarra e organetto.

Se c’era bisogno di qualche piccola manutenzione in casa si chiamava Toni, se c’era bisogno di animare una festa di compleanno si chiamava Toni, se c’era bisogno di una serata tra amici cantando le canzoni della gioventù si chiamava Toni. Aveva l’orecchio musicale, senza mai aver studiato musica: gli bastava ascoltare un po’ di volte una canzone e la ripeteva tale e quale con l’organetto.

Cresciuto in un orfanatrofio come i suoi quattro fratelli, poi in collegio e in ambienti di periferia, il suo poteva essere il classico destino di tanti ragazzi difficili fuori e dentro dalla galera. Invece, grazie alla fiducia in se stesso, agli studi del buddismo, all’amore vero per la natura, ai suoi animali di compagnia e alla capacità di adattamento a condizioni che oggi definiremmo di “povertà”, la sua vita è stata un’opportunità di svago e divertimento per migliaia di bambini e adulti.

Con lui se ne va forse uno degli ultimi artisti di strada attivi nella nostra terra, lasciando però tante emozioni e ricordi.