Udine, piazzetta del Pozzo si rifà il look

Partiranno entro primavera i lavori di riqualificazione in piazzetta del Pozzo, a Udine, per un totale di 150mila euro. Obiettivo della Giunta restaurare anche la Torre medievale di Porta Aquileia.



"Abbiamo accolto con grande piacere la notizia dell’approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto definitivo per la riqualificazione di piazzetta del Pozzo", ha spiegato Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine, ricordando come "una paio di anni fa abbiamo portato all’attenzione del Comune la necessità di trovare nuove soluzioni per l'area, facendoci portavoce delle criticità evidenziate da Laura Rigo, titolare di 'La Torate'", che si trova al civico 20 e da sempre è impossibilita a sfruttare lo spazio esterno del locale a causa del transito veicolare.



"Oggi con piacere vediamo che il Comune, dopo la pavimentazione di via Aquileia, ha trovato un’ottima soluzione anche per valorizzare al meglio quell’area". Entusiasta anche il commento della signora Rigo. Una novità positiva che arriva in un momento, come quello attuale, caratterizzato da non poche difficoltà per chi, come lei, gestisce un esercizio pubblico.