Udine, positivo al Covid l'assessore Cigolot

E’ stata sanificata la sede municipale di Udine, dopo che un esponente della Giunta comunale è risultato positivo al covid. Si tratta di Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura.

"Venerdi scorso mi sono sottoposto al tampone solo per precauzione, perché mi sentivo spossato" ha riferito l'assessore a Telefriuli. "Il test è risultato positivo e ho subito attivato le procedure del caso".

Oltre a Palazzo D’Aronco sono stati sanificati anche gli Uffici della sezione cultura di Palazzo Morpurgo dove, comunque, il personale era già a casa in smart working. Cigolot ha spiegato di non avere sintomi particolari e di essere in isolamento.