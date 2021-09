Udine, posizionata la nuova edicola davanti al Municipio

E' stata posizionata questa mattina la nuova edicola che arrederà il cuore di Udine. In via Lionello, ai piedi di Palazzo d'Aronco, nei prossimi mesi farà bella mostra di sé la rivendita di giornali e riviste creata in stile liberty, con una pianta a forma ottagonale.

L'edicola, costata circa 60 mila euro, è di proprietà comunale ed è stata progettata con il placet della Soprintendenza Fvg, che dal 2012 aveva chiesto la rimozione di quella anni '80 posizionata in piazza San Giacomo, considerata dalle Belle Arti troppo impattante e un ostacolo per la visione del bel pozzo cinquecentesco posto a lato della chiesa.

"In accordo con la Soprintendenza – spiega a Telefriuli l'assessore al Bilancio e al Patrimonio Francesca Laudicina - , siamo riusciti a preservare un'edicola nel centro storico udinese, trovando comunque una collocazione di notevole passaggio. Ritengo che, così, si possa chiudere una vicenda, nata diversi anni fa, in maniera molto positiva. Lo sgombero della vecchia edicola di piazza San Giacomo – conclude Laudicina - avverrà solamente dopo l'assegnazione della gestione della struttura".

Le domande per partecipare al bando di gara si potranno consegnare entro le 13 di lunedì 4 ottobre. Sarà poi la commissione di gara a valutare le istanze pervenute e ad assegnare l'affidamento della rivenditoria collocata davanti a Casa Cavazzini.