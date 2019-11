Udine, pratica autoerotismo davanti allo Zanon

Si muoveva in maniera strana all'interno della sua auto. Così diversi ragazzi l'hanno segnalato ai Carabinieri che sono subito intervenuti per capire cosa stesse succedendo. Quando i militari dell'Arma della Radiomobile della Compagnia di Udine sono arrivati nell'area indicata, in via Galilei, vicino alla scuola Zanon, hanno accertato che un uomo di 39 anni di Pagnacco si stava toccando le sue parti intime, praticando autoerotismo, incurante dei numerosi studenti presenti in quel momento in zona.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.