Udine, preso il 'ladro delle borsette'

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato il 'ladro delle borsette' che, a fine settembre, aveva colpito in almeno due occasioni, scegliendo come bersaglio sempre borse lasciate in auto. Si tratta di un 55enne pluripregiudicato udinese, che dovrà rispondere di furti aggravati e rapina impropria.

Nel tardo pomeriggio del 27 settembre, l'uomo aveva 'prelevato' due borsette lasciate all’interno di due auto, parcheggiate nei pressi di un maneggio nel Cividalese. Poi, in serata, si era spostato a Udine, dove, in via Del Bon, aveva derubato una donna di 34 anni.

In questo caso, aveva approfittato del fatto che la proprietaria aveva lasciato l’auto momentaneamente aperta vicino a casa. Così, il 55enne aveva preso agevolmente la borsa, ma la donna si era accorta del furto e aveva cercato di fermarlo. Nel frattempo, lui era salito sulla vettura del complice, pronto a partire. Nel tentativo di recuperare la borsetta, la 34enne era rimasta aggrappata all’uomo ed era stata trascinata per alcuni metri, fino a quando il ladro l'aveva colpirla con un violento pugno al volto, facendola rovinare a terra.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura udinese e del Commissariato di Cividale del Friuli, coordinato dalla locale Procura, hanno permesso d'incastrare l'autore che, nei giorni scorsi, è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Udine e associato alla locale casa circondariale.