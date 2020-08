Udine, preso il ladro delle slot machine

La Squadra Volante della Questura di Udine, verso le 4, ha ricevuto una segnalazione di furto in atto in un bar annesso all’area di servizio Q8 in via Grado, a Udine, sulla strada per l’Isola del Sole. I testimoni parlavano di un uomo che, dopo essersi incappucciato e aver forzato una porta d’accesso, era scappato.

Una volante, intervenuta prontamente sul posto, ha identificato l’auto segnalata dai testimoni in via Palmanova. La perquisizione all’interno del veicolo ha permesso di scoprire diversi strumenti usati per i furti: un piccone, un piede di porco e una flex. L’uomo in fuga (un cittadino rumeno pluripregiudicato per reati contro il patrimonio), corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni, ha ammesso di aver tentato di rubare le slot machines presenti nel bar.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che, nella stessa notte, l’uomo aveva già portato a segno un furto all’interno di un bar di Martignacco, dove erano state sottratte due slot e una cambia monete; tutti gli apparecchi sono stati trovati in un campo, a poca distanza dal luogo del furto e posti sotto sequestro.

Gli agenti hanno riscontrato che la macchina utilizzata per consumare i furti era stata a sua volta rubata il giorno prima a Gorizia. Al termine delle indagini, il ladro, un 29enne residente in provincia di Udine, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e ricettazione. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per capire se l’arrestato sia riconducibile ad altri furti.