Udine, preso il rapinatore del tabacchino

La Squadra Mobile della Questura di Udine ha arrestato un 31enne italiano, residente in città, che sabato, intorno alle 18, si era presentato pistola alla mano, a volto coperto, in un tabacchino in via Cividale, riuscendo a rapinare il negozio, prima di darsi alla fuga. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, intuendo l’identità del responsabile, nonostante fosse mascherato con cappellino, occhiali da sole e colletto del giubbotto alzato.

Dopo nemmeno due ore i poliziotti hanno rintracciato l’uomo in un locale, intento a contare banconote di taglio diverso. Durante la successiva perquisizione domiciliare l’uomo ha opposto un’energica resistenza nei confronti degli operatori, spintonandoli contro una porta, inveendo e aizzando contro di loro un pitbull, fortunatamente tenuto al guinzaglio da un coinquilino.

La perquisizione e l’attività successiva, protrattasi fino alle prime luci dell’alba di domenica, hanno permesso agli agenti di trovare l’arma, non vera, usata per il colpo, gli indumenti e gli accessori indossati durante la rapina, e parte del contante sottratto (circa 700 euro). Il 31enne è stato, quindi, arrestato per la resistenza opposta e denunciato per rapina aggravata.