Udine, presto la rotatoria tra viale Trieste e via Cividale

Novità per la città di Udine. “A breve partiranno i lavori per la realizzazione della rotatoria tra viale Trieste e via Cividale”. Lo annuncia l’Assessore ai lavori pubblici e Vicesindaco del Comune di Udine Loris Michelini.



“Si tratta - ha aggiunto - della prima opera cantierata inserita nell’ambito del progetto Experimental City. La seconda riguarderà la ciclopedonale di via Cividale. Con quest’opera andiamo a compiere un ulteriore passo avanti nella direzione della rimozione dei semafori posizionati sulle principali arterie della città e che costringono gli automobilisti a lunghe attese e i pedoni a dover respirare i gas di scarico delle auto ferme. La viabilità dello snodo tra il ring e la direttrice est della città ma anche la svolta verso il centro storico attraverso via Pracchiuso diventeranno in questo modo non solo più scorrevoli e sicure. Questo è un intervento atteso e che arriva in un momento particolare per tutti. Ed è stata paradossalmente proprio la chiusura delle scuole che ci ha permesso di anticipare i tempi, che erano infatti previsti per giugno”.



Pertanto,nel tratto in corrispondenza conSarà inoltre in vigore il divieto di transito con conseguente deviazione dei flussi veicolari come indicato: